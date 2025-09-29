Escuchan diversas voces en Zacatlán para diagnóstico de bienestar emocional

En San Miguel Tenango, junta auxiliar de Zacatlán, personas de la tercera edad, jóvenes, docentes, médicos, amas de casa y miembros de grupos originarios participaron en la elaboración del diagnóstico de bienestar emocional.

El estudio está a cargo de especialistas en salud comunitaria y psicología social de la Universidad Iberoamericana Puebla, quienes utilizan diversas técnicas y metodologías psicológicas para identificar las problemáticas socioemocionales que enfrenta la población en su vida diaria.

Esta es la tercera intervención de este tipo, después de haberse realizado en el centro de Zacatlán y en Atzingo. Con los resultados obtenidos, se desarrollará una propuesta de trabajo para el Centro de Bienestar y Salud Emocional de Zacatlán.

Estas acciones son impulsadas por el Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por Bety Sánchez, a través de la Coordinación de Prevención y Promoción a la Salud, dirigida por Jaqueline Lastiri.

Te recomendamos: