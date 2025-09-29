Mujeres de Zacatlán se suman a las Tejedoras de la Patria

Ante la secretaria de Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, tomó protesta la Red de Tejedoras de la Patria “Por amor a Puebla”, donde está incluido el municipio de Zacatlán.

Las Tejedoras de la Patria es una estrategia federal para el bienestar de las mujeres, en la que todas puedan participar con el compromiso de apoyarse unas a las otras y cuidarse.

En Puebla tomó protesta a la primera red, la cual está integrada por mujeres de todo el Estado, quienes recibieron una capacitación para formar parte de ella.

A partir de mayo iniciaron las 300 asambleas de mujeres. En Zacatlán se realizó el 30 de agosto y estuvo encabezada por la secretaria de Mujeres del Estado, Yadira Lira y la presidenta municipal, Bety Sánchez.

De esta forma, se estrechan lazos para que las mujeres tengan una importante red de apoyo, se cuiden entre ellas y hagan comunidad, para reducir los índices de violencia de género, además de fomentar la igualdad e inclusión.

Te recomendamos: