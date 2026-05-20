Gobierno de Puebla rehabilita entorno del Estadio Cuauhtémoc

Para propiciar entornos urbanos seguros y dignos, el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, puso en marcha el plan integral de mantenimiento en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc. Estos trabajos, coordinados a través de la Secretaría de Infraestructura, contemplan intensas jornadas de limpieza, pintura y deshierbe en calles, guarniciones y áreas verdes, con el objetivo de garantizar la seguridad de automovilistas y peatones que diariamente transitan por esta importante zona de la capital.

Para el desarrollo de estas labores, la dependencia estatal desplegó estratégicamente a 50 elementos operativos equipados con unidades de los Módulos de Maquinaria como retroexcavadora, pinta rallas y cuatro barredoras mecánicas, con las cuales se intervienen vialidades como la Autopista México-Puebla a la altura del complejo deportivo, Calzada Ignacio Zaragoza en ambos sentidos, Avenida 18 de Noviembre y laterales aledañas. Los trabajos incluyen pintado de guarniciones, lo que incrementa notablemente la visibilidad vial y previene incidentes; se refuerza la seguridad en todos los accesos principales al recinto donde se recibirá el próximo viernes a los aficionados al partido de fútbol México-Ghana.

El propósito central de este despliegue es garantizar espacios públicos dignos, ordenados y en óptimas condiciones, tanto para familias locales como para visitantes que se dan cita en este punto de la ciudad. Con el deshierbe de camellones y la recolección de residuos mediante barrido mecánico y la reparación de la cerca que rodea el recinto, el gobierno estatal busca que los poblanos disfruten de áreas comunes que promuevan el bienestar social, la sana convivencia y el esparcimiento seguro.

Asimismo, esta intervención integral proyecta la imagen urbana de Puebla ante el exterior, lo que consolida al estado como un anfitrión de primer nivel para el turismo y los eventos masivos. Al transformar el paisaje de la zona de los estadios, se proyecta un entorno moderno y limpio que dignifica la vida de los habitantes de la zona y da una cálida bienvenida a los aficionados que asisten a vivir la pasión deportiva.

Finalmente, el gobierno estatal informa a la población que estos trabajos de mantenimiento y embellecimiento se mantendrán de manera constante durante los próximos días en un horario de 8:00 a 18:00 horas. Las autoridades reiteran su deber de seguir con los trabajos en la dignificación de la infraestructura pública, y de asegurar que cada rincón intervenido se convierta en un reflejo de orden y seguridad para el disfrute de todas y todos.

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