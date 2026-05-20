SUMA traslada vía aérea a mujer embarazada con complicaciones graves

Una mujer embarazada de 36 años fue trasladada vía aérea para recibir atención médica especializada, como parte de la respuesta inmediata coordinada por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de los Servicios de Salud.

La paciente, con 30.6 semanas de gestación, presentó complicaciones graves, por lo que requirió atención hospitalaria de carácter urgente para salvaguardar su salud y la del bebé.

Ante esta situación, personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) activó el protocolo de traslado desde el Hospital General de Acatlán de Osorio, con destino al Hospital General de Cholula, donde continuará con vigilancia médica y tratamiento integral.

El operativo permitió reducir tiempos de traslado y garantizar atención oportuna, con un vuelo de una duración de solo 31 minutos, periodo en el que la paciente permaneció bajo supervisión médica continua y fue entregada estable, con signos vitales dentro de parámetros normales.

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