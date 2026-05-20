Tonantzin Fernández entrega apoyos a través de Miércoles del Pueblo

Como una de las políticas públicas y programas insignia del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, los Miércoles del Pueblo continúan dando muestra de la cercanía y sensibilidad de la actual administración, además de contribuir al bienestar de las familias cholultecas.

Bajo esta premisa, se llevó a cabo la entrega de apoyos económicos a mujeres y hombres que realizaron su solicitud en ediciones anteriores de los Miércoles del Pueblo. Estos apoyos tuvieron como finalidad la realización de estudios médicos, el fortalecimiento de tradiciones del municipio, el impulso a deportistas locales y la atención de diversas necesidades.

Al respecto, Tonantzin Fernández agradeció la presencia de las y los regidores, ya que, señaló, este ejercicio de participación ciudadana permite generar oportunidades y transformar vidas, además de reflejar el respaldo para su implementación y continuidad.

De igual forma, agradeció a las y los ciudadanos que se han acercado a los Miércoles del Pueblo para externar sus preocupaciones, inquietudes y necesidades, destacando que, a través de este programa, también se han otorgado descuentos, obras, servicios públicos y aparatos funcionales para personas con discapacidad.

Por su parte, las y los beneficiarios expresaron su agradecimiento a la presidenta municipal y a su equipo de trabajo, resaltando la empatía y cercanía con la que se conduce la administración, e invitando a más cholultecas a acercarse durante estas jornadas de atención ciudadana.

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