Congreso de Puebla y SCJN acuerdan ruta para cumplir resoluciones

Con el compromiso de mantener la apertura, institucionalidad, colaboración y respeto a los diferentes poderes e instituciones, este día se llevó a cabo una reunión con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de construir una ruta de trabajo coordinada que permita dar cumplimiento a las sentencias y acciones de inconstitucionalidad.

En un trabajo conjunto, participaron integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como de la SCJN, para fortalecer el cumplimiento de orden constitucional, a través del diálogo y el establecimiento de criterios de calidad, oportunidad y rigor técnico.

De esta forma, se abre un canal de coordinación institucional para diseñar una ruta clara y viable que permita acatar las resoluciones, además de fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las responsabilidades legislativas.

Con estas acciones, el Congreso del Estado refuerza el diálogo y el consenso, así como los procesos legislativos para contar con marcos jurídicos que garanticen los derechos humanos y el bienestar de las y los ciudadanos.

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