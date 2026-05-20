Rehabilitan instalaciones del Deportivo Xonaca 2 en Puebla

Con la visión de transformar los espacios públicos en lugares seguros y adecuados para el desarrollo de la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte, que dirige Ricardo Zayas Gallardo, estableció una alianza con la empresa Home Depot para llevar a cabo labores de rehabilitación en centros deportivos de la capital.

Como primera acción derivada de este proyecto conjunto, se llevó a cabo la renovación de pintura en las instalaciones del Deportivo Xonaca 2 “Los Patos”. Esta actividad contó con la participación de más de 60 colaboradores, entre personal operativo y directivos de la empresa, quienes aportaron su tiempo, trabajo y materiales para mejorar las condiciones del recinto, renovando muros, gradas, líneas de canchas, porterías y zonas de uso general.

El director, Ricardo Zayas Gallardo, titular del Instituto Municipal del Deporte, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para ampliar y modernizar la infraestructura deportiva en la ciudad.

“Contar con instalaciones limpias y en buen estado motiva a niñas, niños, jóvenes y adultos a practicar deporte. Esta alianza nos permitirá llegar a más zonas y atender las necesidades que la gente nos ha solicitado”, puntualizó.

Representantes de Home Depot manifestaron su orgullo por colaborar en este proyecto, reafirmando su compromiso de contribuir al bienestar y desarrollo de las familias poblanas, generando mejores entornos donde vivir y convivir.

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