Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial con Portugal

El director técnico de Portugal, Roberto Martínez, dio a conocer de manera oficial este 19 de mayo la lista de los futbolistas elegidos para representar al conjunto lusitano en la próxima Copa Mundial de Fútbol de 2026.
Entre los nombres más destacados de la plantilla está el de Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo y además se consolida como uno de los máximos referentes del equipo portugués.
La convocatoria del jugador del Al Nassr ha generado expectativa entre los aficionados del fútbol debido a que podría representar los últimos minutos de CR7 en el torneo más importante de selecciones.
A sus 41 años, ampliará su historial mundialista tras participar previamente en las ediciones de 2026, 2010, 2014, 2018 y 2022. Y ahora, en esta edición, buscará conquistar el único título que le falta en su trayectoria.
Lista de convocados:
- Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).
- Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).
- Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).
- Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026
Editor: Juan David Moreno Saldaña