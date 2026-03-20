DIF Puebla Capital entrega más de 4 mil despensas en La Resurrección

Con el objetivo de seguir llevando un plato de comida a la mesa de los hogares poblanos, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital de Puebla, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, realizó la entrega de 4 mil 594 despensas a beneficiarias y beneficiarios de la junta auxiliar de La Resurrección.

En este sentido, la presidenta del Patronato, MariElise Budib, señaló que estas despensas representan un apoyo para las familias poblanas, con el objetivo de tener una alimentación adecuada, más completa y digna, lo que busca ayudar en la economía de los hogares generando un ahorro en los productos de la canasta básica.

“Estamos para acompañarlos a todos ustedes, y también para escucharlos, porque solamente cuando nosotros sabemos qué es lo que necesitan, qué es lo que les preocupa, qué es lo que hace falta en sus hogares, podemos seguir encontrando la mejor manera para apoyarlos. Pepe y yo, queremos que sepan que no están solos, que detrás de cada apoyo hay un equipo que todos los días trabaja pensando en ustedes, en su bienestar y cómo podemos hacerle su día a día más tranquilo y mejor. Aquí tienen un DIF de puertas abiertas que camina con ustedes, que seguirá haciendo todo lo que esté en nuestras manos por su bienestar y por el bienestar de sus familias”, señaló MariElise Budib

El director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, explicó que el progreso de la capital se construye desde las comunidades, y por ello, el programa “Alimentación Imparable” busca reforzar el desarrollo de las familias poblanas con apoyos que lleguen a cada rincón de la ciudad y beneficien a quienes más lo necesitan.

“Hoy quiero comentarles que nuestro alcalde Pepe Chedraui y nuestra presidenta del DIF, MariElise Budib, tienen muy claro que el progreso de Puebla se construye desde sus comunidades, desde sus juntas auxiliares. Por ello, nos han dado la instrucción puntual a todo el equipo de trabajo para que los programas, apoyos y acciones del Ayuntamiento lleguen a cada rincón del municipio y beneficien directamente a quienes más lo necesitan. Bajo esa misión, el día de hoy nos encontramos aquí en el norte de la ciudad para acercarles el programa alimentación Imparable, que es una estrategia que busca fortalecer la alimentación de nuestras niñas y de nuestros niños, de nuestros adultos mayores y de las jefas de familia”, comentó el director general del DIF Puebla Capital.

Finalmente, Miguel Zapotitla, presidente auxiliar de La Resurrección, agradeció al DIF Puebla Capital por su compromiso con el bienestar y la alimentación, lo que da muestra de la importancia que tienen con la labor social en todo el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de apoyar a las familias poblanas, impulsando programas que fortalecen el bienestar de poblanas y poblanos.

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