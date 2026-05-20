Estrella Roja lanza promociones y dinámicas por la “fiesta del fútbol”

La empresa de transporte Estrella Roja anunció una serie de dinámicas alusivas a la “fiesta del fútbol”, además de la ampliación de su programa de descuentos para viajes entre Puebla y Ciudad de México, así como la incorporación de internet satelital Starlink en su servicio eBus.

Durante una presentación encabezada por Alma Rosas, gerente comercial administrativo, y Alfonso Osorno, gerente comercial de la compañía, se dieron a conocer tres dinámicas dirigidas a las y los usuarios: “La Quiniela Pambolera”, “El Último Aficionado” y “El Marcador del Bus”.

La empresa informó que los boletos de viaje servirán como acceso para participar en las actividades, cuyos premios incluyen un año de viajes gratis para el primer lugar, además de bonos de viajes y kits promocionales para los siguientes puestos.

La primera actividad será “La Quiniela Pambolera”, que estará disponible del 22 de mayo al 10 de junio de 2026 a través del portal oficial de la empresa. Las y los participantes deberán registrar sus boletos y realizar pronósticos de partidos, incluyendo marcador final y equipo ganador o empate.

Otra de las dinámicas será “El Último Aficionado”, un reto presencial en la terminal Paseo Destino, donde 30 personas competirán en distintas pruebas mientras mantienen una mano sobre un autobús; ganará quien permanezca al final.

Asimismo, “El Marcador del Bus” consistirá en adivinar cuántos balones caben dentro de un autobús conmemorativo de Estrella Roja.

Por otra parte, la compañía anunció la extensión hasta agosto de 2026 de su programa de compra anticipada con descuentos de hasta 50 por ciento. Además, se integró la ruta Plaza San Diego–Cuautlancingo–TAPO a esta promoción.

Con ello, las y los usuarios podrán adquirir viajes desde 90 pesos por trayecto al comprar con al menos 24 horas de anticipación. Según la empresa, el programa ha beneficiado a más de 30 mil pasajeros y ha generado ahorros superiores a 6 millones de pesos en la ruta Puebla-Ciudad de México.

Finalmente, Estrella Roja informó que su servicio eBus incorporará internet satelital Starlink para ofrecer wifi gratuito durante todo el trayecto Puebla-CDMX-Puebla, permitiendo a las personas usuarias trabajar, navegar y mantenerse comunicadas durante el viaje.

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