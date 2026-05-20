Buscan a Blanca Adriana tras acudir a clínica de belleza en Puebla

La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años de edad, ha generado movilización en redes sociales y la intervención de autoridades estatales, luego de que familiares denunciaron que la mujer acudió a una clínica de belleza en la ciudad de Puebla y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la denuncia difundida por allegados de la víctima, Blanca Adriana ingresó a un establecimiento denominado “Detox” el pasado 18 de mayo; sin embargo, posteriormente habría sido sacada del inmueble aparentemente inconsciente y subida a un automóvil particular; señalamientos que son respaldados por videos de una cámara de seguridad.

Los denunciantes señalaron que dicha versión se obtuvo tras revisar cámaras de videovigilancia de la zona, material que ya habría sido entregado a las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Tras la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Búsqueda de Personas, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación y activaron el Protocolo Alba, mecanismo especializado para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, con el objetivo de agilizar su localización y ampliar las acciones de rastreo.

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Mientras tanto, en plataformas digitales continúan multiplicándose las publicaciones para tratar de localizar a Blanca Adriana y obtener información sobre las personas presuntamente involucradas.

Por su parte, usuarios y colectivos han compartido imágenes, características físicas y datos del vehículo que presuntamente habría sido utilizado para trasladarla, buscando que cualquier ciudadano pueda aportar información útil al caso.

Según la ficha de búsqueda, Blanca Adriana fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Buenavista, en la capital poblana. Como señas particulares, se indicó que es de complexión media, cabello negro, largo y lacio hasta media espalda, rostro ovalado y labios redondos. El día de su desaparición vestía una blusa negra de licra, pantalón negro acampanado y tenis negros.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, en caso de contar con información que permita ubicarla, esta sea reportada de inmediato a los números oficiales de emergencia o directamente ante la FGE.

Editor: César A. García

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