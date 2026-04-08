Hallan cadáver en antigua zona de bares en la Avenida Juárez

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado al interior de una cisterna en la parte baja de la antigua zona de bares de la Avenida Juárez, en la capital de Puebla.

Este hallazgo ocurrió durante los trabajos de remodelación que actualmente se ejecutan en el predio ubicado en la intersección de la ya Avenida Juárez y la 25 Sur.

Presuntamente, habrían sido trabajadores de la construcción quienes llamaron a emergencias para informar que, luego de haber percibido un aroma fétido, esto les llevó a buscar el origen del olor.

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Al interior de una cisterna fue como se encontró flotando el cuerpo de un masculino, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Debido a las condiciones en que fue localizado, no se pudo corroborar de forma inmediata si este había sido víctima de alguna agresión. La zona fue acordonada y el cuerpo trasladado a un anfiteatro.

#Seguridad 🚓 Hallan restos humanos en lo que fue la zona de bares de 25 Sur y Avenida Juárez.



El hallazgo, aparentemente en una cisterna, fue posible por los trabajos de demolición que tienen lugar en estos locales.



Agentes de la policía municipal y de la Fiscalía General del… pic.twitter.com/4TTUtoM2hF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 8, 2026

Editor: César A. García

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