Asaltan a cuentahabiente tras salir de banco en Circuito Juan Pablo II

Un cuentahabiente fue víctima de un asalto tras salir de una sucursal bancaria, ubicada en la colonia El Vergel, de la capital de Puebla, donde los delincuentes lo despojaron de aproximadamente 230 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres sujetos interceptaron a la víctima tras abandonar la institución bancaria en el Circuito Juan Pablo II, a la altura de la 29 Sur, presuntamente tras haber retirado el dinero.

Aunque los responsables habrían amenazado al afectado para consumar el robo, no se reportaron personas lesionadas durante el atraco.

Te puede interesar: Persecución y detención desatan balacera en la colonia Constitución Mexicana

Tras cometer el delito, los asaltantes escaparon a bordo de un vehículo tipo Chevrolet Aveo de color azul, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona; sin embargo, pese al operativo implementado, no se logró ubicar ni detener a los responsables.

Por su parte, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los implicados, mientras que se mantiene el llamado a extremar precauciones al realizar retiros de efectivo en sucursales bancarias.

Editor: César A. García

Te recomendamos: