Persecución y detención desatan balacera en la colonia Constitución Mexicana

Una persecución que derivó en balacera se registró la tarde de este martes en la colonia Constitución Mexicana, en la capital poblana, después de que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) intentaran cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre cuya identidad, así como los delitos que se le imputan, no ha sido revelada.

Los hechos ocurrieron entre las calles 16 de Septiembre y Artículo No. 7, donde el presunto delincuente fue identificado. Al intentar ser capturado, emprendió la huida a bordo de un vehículo particular de color rojo. Al percatarse de que era seguido por agentes de la FGR, el sujeto realizó múltiples detonaciones de arma de fuego durante su escapa.

Sin embargo, esta persecución concluyó cuando el sujeto perdió el control de su vehículo y se impactó contra un poste, dejando también daños en la unidad de los elementos ministeriales.

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En el lugar quedaron ambos vehículos con daños visibles tras el choque y la intervención policial, lo que generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron las detonaciones a los números de emergencia. No obstante, no se registraron personas heridas.

Tras la captura, los agentes federales trasladaron al detenido del sitio a bordo de otra unidad, al considerar que no era seguro permanecer en la zona. Posteriormente, autoridades estatales acudieron para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios derivados del enfrentamiento.

#ACTUALIZACIÓN ✍️ Personal de la Fiscalía General del Estado acordonó la zona entre las calles 16 de Septiembre y Artículo Número 7, en la colonia Constitución Mexicana, tras presuntamente desatarse una balacera.



Se reporta saldo blanco y una detención.



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Editor: César A. García

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