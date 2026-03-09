Armenta pide investigar denuncia de acoso sexual contra supervisor de la SEP

“No vamos a proteger a nadie“, sentenció el gobernador Alejandro Armenta Mier al solicitar investigar a fondo y actuar con contundencia sobre la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por Yolanda Sauce contra su jefe, Isaac N., supervisor escolar de la zona 009 de la SEP de Puebla.

Tras la denuncia pública realizada por la trabajadora administrativa de la SEP a Oro Noticias y ContraRéplica Puebla, el mandatario instruyó al titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, a buscar una reunión con la afectada para conocer los pormenores del caso y las presuntas agresiones reiteradas que asegura haber sufrido durante 17 años sin obtener una respuesta.

Alejandro Armenta sostuvo que todas las denuncias de las mujeres son atendidas e investigadas, refirió que si bien hay cuestiones que tienen que ver con el debido proceso, en el caso de Yolanda hay señalamientos reiterados desde hace 17 años.

Por ello, consideró que debe haber mucha información sobre el caso, que insistió, tiene que ser investigado a fondo y de encontrar alguna irregularidad, actuar con contundencia.

Lamentó que, pese a las denuncias que Yolanda Sauce ha presentado ante órganos internos de la SEP, la Fiscalía de Puebla y otras instancias, hasta ahora no se haya acreditado un acto de violencia en su contra ni se haya procedido al respecto.

“Hay que ser contundentes, si hay una irregularidad hay que actuar, son 17 años. No puede ser que en tanto tiempo no se pueda demostrar una actividad que pueda ser motivo de un acto de violencia contra Yolanda”, subrayó.

