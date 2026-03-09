Asesinan a campesino en terreno de Izúcar de Matamoros

En un terreno de cultivo fue encontrado el cuerpo de un hombre de 55 años de edad, quien presuntamente fue asesinado por motivos aún desconocidos en el municipio de Izúcar de Matamoros.

La mañana de este lunes, una mujer que acudía al lugar de trabajo de su padrastro, Germán N., llamó a emergencias para informar que lo había encontrado sin vida.

Tras el reporte, agentes de la Policía Municipal acudieron hasta el predio ubicado en la calle Emiliano Zapata, con altura de los Puentes Cuentes, de San Juan Piaxtla.

Ahí se confirmó que el masculino tenía al menos dos impactos de bala en la cabeza, sin embargo, su familiar dijo desconocer los motivos por los que alguien buscaría hacerle daño.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver y se inició una carpeta de investigación para conocer a detalle el móvil de este crimen.

