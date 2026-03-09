Amenazan con linchar a “El Manitas” por presunto robo en Tehuacán

Un hombre conocido como “El Manitas” fue detenido por vecinos del municipio de Tehuacán, quienes estuvieron a punto de lincharlo después de que fuera descubierto robando pertenencias del interior de un domicilio.

Los hechos se presentaron la madrugada de este lunes en la colonia 3 de Mayo. Vecinos descubrieron al hombre dentro de una vivienda de la calle 27 Poniente mientras intentaba robar pertenencias.

El apoyo entre los habitantes permitió que el hombre fuera detenido y posteriormente golpeado, mientras algunos de ellos amenazaban con hacer “justicia por propia mano”.

La situación generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas, tras el reporte de la retención del presunto delincuente, quien pedía clemencia para evitar ser linchado, ya que un vecino tenía en su poder un garrafón con gasolina y estaban a punto de rociarlo.

Al lugar acudieron elementos del grupo de vigilancia Jaguares y de la Policía Municipal, quienes dialogaron con los vecinos y lograron calmarlos para evitar que la agresión escalara en un linchamiento.

El sujeto fue detenido y trasladado a la Dirección de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del Juez Calificador. Autoridades exhortaron a los ciudadanos a presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado si fueron víctimas de este hombre.

