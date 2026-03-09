Puebla vive un 9M sin paro laboral de mujeres

Este 9 de marzo las mujeres acudieron a sus centros de trabajo con normalidad y dejaron atrás el movimiento “Un día sin nosotras”, en el que podían ausentarse a manera de protesta para visibilizar la fuerza laboral de este sector de la población en la economía.

Ana, una trabajadora que vende helados sobre el corredor 5 de Mayo, indicó que su empleador no hizo mención de este día si podía ausentarse y, aunque cree que sí sería una forma de manifestarse, tuvo que acudir como lo hace normalmente para que le paguen el día.

En un recorrido, se pudo observar a las mujeres en sus puestos de trabajo, ya sea en restaurantes, hoteles, bancos, tiendas departamentales, farmacias, zapaterías, ópticas, oficinas sobre la Avenida Reforma y personal de limpia de la ciudad, así como policías municipales y estatales.

En el Zócalo de la ciudad y en el Centro Histórico fue posible ver a las estudiantes salir de las escuelas, por lo que tampoco aplicaron esta actividad como parte de las movilizaciones del mes de marzo.

Te puede interesar: “Salimos con miedo de no regresar”: el grito del 8M en Puebla

Paola, una cajera de una tienda departamental en Plaza Victoria, comentó que sus superiores, que también son mujeres, acudieron a trabajar sin ninguna forma, aunque coincidió con Ana en que esta práctica visibilizaría la fuerza laboral que representan.

Hace seis años, en Puebla y otros estados se implementó esta iniciativa en la que se propuso no solo no trabajar, sino también no acudir a las escuelas, no consumir ni ocupar el espacio público.

Hace tres días, una iniciativa para declararlo como día inhábil fue aprobada en Comisiones en el Senado de la República, cuando en 2023 la Cámara de Diputados ya había dado su aval, por lo que se espera que sea un hecho en próximos meses.

#Puebla 📸 A seis años de la implementación del 9M, conocido "Como un día sin nosotras", los establecimientos comerciales se observa con la asistencia de sus trabajadoras a sus jornadas laborales como cualquier otro día.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/juIMoRui1z — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: