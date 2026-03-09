PT y PVEM descartan desventaja frente a Morena en candidaturas

El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista descartaron estar en desventaja rumbo al proceso electoral de 2027 en Puebla, luego de que Morena definiera sus lineamientos internos para la selección de candidaturas.

Los aliados naturales del partido obradorista aseguraron que no hay riesgo de quedarse sin aspirantes a las presidencias municipales y diputaciones locales, en vista de que Morena tendrá candidatos designados entre septiembre y noviembre de este año.

El líder estatal del Partido Verde, Jaime Natale Uranga, afirmó que se apegarán a la ruta y plazos que establezca su dirigencia nacional, pues el próximo jueves sostendrán una sesión plenaria de Consejo.

En el ámbito local, adelantó que darán prioridad a la postulación de cuadros propios para abanderar las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales, sin que les preocupe el proceso interno de Morena.

Tal vez te interese: Morena fija calendario para selección de candidatos rumbo a 2027

#Puebla 👇🏻 El dirigente estatal del Partido Verde, Jimmy Natale, afirmó que tampoco les preocupa la definición de candidaturas que fijó Morena, pues ellos van por su propia ruta y priorizarán la postulación de cuadros propios.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/PAvan7MDju — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Aunque reiteró que su objetivo es contender en solitario por la mayoría de cargos públicos, también están abiertos a postular candidaturas comunes en algunos municipios y distritos.

En esos caso, puntualizó que tendrán que sentarse a negociar para garantizar el respaldo a los perfiles más competitivos, sin importar su partido de origen.

“Las y los perfiles del Partido Verde que buscan competir están en excelente forma, en buenos tiempos y con ganas de participar. Lo respetamos, están en sus tiempos”, dijo.

En lo que respecta al Partido del Trabajo (PT), el diputado José Luis Figueroa indicó que respetan la vida y decisiones internas de Morena.

En ese sentido, previó que su Coordinación Nacional hará lo propio en los siguientes días, con posibilidad de homologar el proceso de selección de sus aliados.

“En el caso del Partido del Trabajo viene desde lo nacional, entonces estaremos atentos. Quizá habrá una homologación”, comentó.

#Puebla 🗣️ El diputado local, José Luis Figueroa, descartó que el proceso interno de Morena los coloque en desventaja rumbo a la elección del 2027; señaló que en breve, la dirigencia nacional de su partido también definirá los criterios de selección de candidatos.



Vía… pic.twitter.com/Ju8cbXF6rK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Editor: Renato León

Te recomendamos: