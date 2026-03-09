Nuevo récord en Brasil con 23 expulsados en final de futbol

El pasado domingo 8 de marzo, en la final del Campeonato Mineiro, lo que debió ser la celebración de una dulce victoria para unos y la aceptación de una amarga derrota para otros bajo el marco de la deportividad, terminó en un escenario opuesto en Brasil.

Una violenta trifulca manchó el resultado, dejando un nuevo récord de 23 expulsados y una de las escenas más vergonzosas en la historia reciente del fútbol brasileño ya que la marca anterior databa de 1954, en un encuentro entre Botafogo y Portuguesa, donde el árbitro expulsó a los 22 jugadores que estaban en la cancha.

El detonante del conflicto ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, tras un rebote del portero del Atlético Mineiro, Everson, el centrocampista del Cruzeiro, Christian, buscó el balón provocando un leve choque. El guardameta reaccionó de forma agresiva: cuando el rival intentaba retirarse, lo derribó para después someterlo con las rodillas en el pecho mientras le increpaba.

Te puede interesar: “Checo” Pérez termina 16.º en su regreso a la F1 con Cadillac

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

Ante esto, los compañeros de Christian acudieron en su defensa, empujando al arquero contra el poste de su portería. La acción provocó que ambos cuerpos técnicos y los jugadores suplentes invadieran el campo.

Entre la marea de agresiones se observaron puñetazos y patadas voladoras, obligando a la policía a intervenir para restaurar el orden.

Una vez controlada la situación, el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro sin disputar los minutos restantes, de esta forma, el Cruzeiro se coronó campeón con un marcador de 1-0.

Las sanciones se conocieron a través del acta oficial, ya que el colegiado no mostró las tarjetas en el terreno de juego debido al tenso ambiente. El reporte final confirmó un récord de 12 suspendidos por parte del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro, sumando un total de 23 bajas.

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: