Vuelca tráiler con 70 reses en la autopista México-Puebla

Un tractocamión que transportaba ganado volcó la mañana de este lunes en la zona de descenso y curvas peligrosas a la altura del kilómetro 42 de la autopista México-Puebla, lo que ha generado tráfico lento debido a las labores para retirar la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler provenía de Veracruz y trasladaba alrededor de 70 reses. El accidente ocurrió cerca de las 06:00 horas, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra el muro de contención, lo que provocó la volcadura. Hasta el momento se desconoce cuántos animales sobrevivieron.

La unidad permanece volcada mientras se realizan maniobras para retirarla de la vialidad y continuar con el rescate del ganado, que estaba destinado al consumo. El conductor no presentó lesiones de gravedad.

Te puede interesar: Amenazan con linchar a “El Manitas” por presunto robo en Tehuacán

Debido al congestionamiento vial, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) decidió desviar el tránsito vehicular hacia la carretera federal México-Puebla para garantizar la seguridad de los automovilistas.

El corte de circulación se realiza a la altura del kilómetro 63, en la comunidad de Río Frío, municipio de Ixtapaluca. En la zona también se encuentran elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderan las labores de retiro de la unidad y el trasvase de la carga, por lo que se mantiene la reducción de carriles con dirección a la Ciudad de México.

#ConexiónVial Cierre parcial de circulación por un accidente vial en el km 42+200 de la autopista México-Puebla.

Volcadura de tráiler en la zona, maneje con precaución.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/H4zMQ7Fa95 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: