Armenta critica actitud de “juniors” tras accidente en Vía Atlixcáyotl

El responsable del accidente en la Vía Atlixcáyotl, que provocó la muerte de un hombre, conducía a exceso de velocidad y con segundo grado de alcoholemia, reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien lamentó que algunos padres se sientan orgullosos de la actitud de sus “juniors“.

En conferencia de prensa, el mandatario exhortó a los padres de familia a tener mayor cuidado en el comportamiento y excesos de sus hijos.

Lo anterior, al referir que el conductor que arrolló a César Cuamani, la madrugada del viernes 6 de marzo, fue detenido y se encontraba en segundo grado de alcoholemia.

Señaló que en Puebla es una realidad que “juniors” se sienten con derecho de realizar arrancones en las calles o de violentar a las mujeres o despreciar a una persona que no nos sirve en la casa o en restaurantes.

Además, consideró que los “juniors” son el resultado de la desatención de sus propios padres, que permiten que se sientan “poderosos“.

Sin embargo, aseveró que “darles un coche último modelo, llenarles la cartera de dinero o darles libertad para que hagan lo que quieran” no es la mejor forma de educar a sus hijos.

Sostuvo que el dinero no sustituye las obligaciones de los padres de familia de mantenerse cercanos y estar atentos al comportamiento de sus hijos.

Editor: César A. García

