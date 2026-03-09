Nodriza atorada provoca cierre vial en bulevar Hermanos Serdán

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes, una nodriza quedó completamente atorada en el Bulevar Hermanos Serdán, con dirección a la autopista México-Puebla, en las inmediaciones del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), situación que generó el cierre de la vialidad.

El hecho se presentó cuando la nodriza, que estaba cargada de camionetas, intentó incorporarse a la lateral y al bajar uno de los desniveles quedó atorada, sin posibilidad de avanzar.

La situación provocó que desde ese momento la circulación fuera suspendida. Agentes de Tránsito Municipal se movilizaron al lugar y acordonaron la zona para llevar a cabo las labores correspondientes y poder retirar la unidad afectada.

#ConexiónVial Por mala maniobra de conductor, nodriza se quedó atorada sobre el bulevar Hermanos Serdán a la altura de la Privada Yunes, con dirección a la autopista México-Puebla.



Cerrada la circulación por lo que se espera la llegada de grúas para realizar trabajos de retiro… pic.twitter.com/URTzaP5YhN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 9, 2026

Hasta el momento se desconoce la hora aproximada en que podría regresar a la normalidad la circulación en el bulevar Hermanos Serdán. Por ello, se recomienda a los conductores buscar rutas alternas para prevenir inconvenientes mientras la situación se resuelve.

Algunas opciones son la Prolongación de la Reforma, el Bulevar Norte o seguir su camino por las calles del interior de la colonia Aquiles Serdán.

Te recomendamos: