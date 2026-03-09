Sheinbaum desmiente supuesta hospitalización de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya sido hospitalizado en la Ciudad de México, esto después de que durante el fin de semana circulara en redes sociales una versión que afirmaba su ingreso al Hospital Militar por una presunta afección cardíaca.

En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria calificó la información como “completamente falsa” y criticó la difusión irresponsable de contenidos no verificados. Sheinbaum señaló directamente al comunicador Jorge Fernández Menéndez como uno de los responsables de propagar el rumor.

“Primero la irresponsabilidad de algunos comunicadores y lo digo con todas sus letras, Jorge Fernández Menéndez. Él fue quien estuvo difundiendo que el presidente había entrado al hospital militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso”, declaró. Cuestionó la falta de verificación: “Es irresponsable, por lo menos es irresponsable”.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “irresponsable” la información difundida en redes que señalaba que Andrés Manuel López Obrador habría sido hospitalizado y se encontraba delicado de salud.#AMLO #ClaudiaSheinbaum #Política pic.twitter.com/h8PfxhoCbX — Emeequis (@emeequis) March 9, 2026

La mandataria advirtió que este tipo de contenidos forman parte de campañas de desinformación que buscan afectar la imagen del país. “¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país, porque no es dañar al presidente, es dañar al país, afectar a México”, afirmó.

Puso como ejemplo la circulación de imágenes falsas de un avión en llamas durante los operativos recientes en Jalisco, que generaron incluso cuestionamientos de diplomáticos extranjeros.

Sheinbaum llamó a la población a mantener una postura crítica frente a la información que circula en redes sociales y recordó que su propuesta de reforma electoral contempla que, durante campañas, las imágenes o contenidos generados con inteligencia artificial deben advertir claramente su origen tecnológico para evitar engaños.

