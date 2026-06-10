Inauguran exposición “90 Minutos: La pasión del fútbol” en Puebla

El Ayuntamiento de Puebla inauguró la exposición temporal 90 Minutos “La pasión del fútbol”, que estará disponible hasta el 20 de julio con seis piezas de artistas plásticos mexicanos, cuatro en el Palacio Municipal y dos de alto formato en el zócalo y otro en el Pasaje.

La titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Anel Nochebuena Escobar, indicó que tanto el arte como el fútbol encuentran en el movimiento una forma de expresión, ya que cada trazo, pincelada, coreografía o jugada comunica emociones y trasciende a las palabras.

La funcionaria municipal dijo que esta es una opción no solo para disfrutar los partidos en próximos días de manera gratuita en el zócalo de la capital poblana, sino para que los visitantes acudan al Palacio y visiten esta exposición dedicada al fútbol.

Nochebuena Escobar destacó que hay piezas del artista Sebastián, creador del “Caballito” en Reforma de Ciudad de México o del “Ángel Custodio” en el bulevar 5 de Mayo.

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Por su parte, el curador en jefe de la galería de arte municipal, Michael López Murril, expresó que aquí el hierro y el acero se rinden ante el dinamismo del movimiento y la ligereza de la forma para recordar que la creación artística, al igual que el deporte, es un reflejo de las porciones más profundas de la condición humana.

“En este recorrido el espectador se sumerge en un diálogo estético donde el juego se revela como la gran metáfora de la existencia”, dijo.

Agregó que el tiempo suspendido del partido se vuelve un espacio de encuentro infinito, una pausa en el devenir cotidiano para recordar que el mundo es un espacio compartido.

Editor: César A. García

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