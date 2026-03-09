Cuautlancingo reconoce lucha de mujeres por derechos y libertades

Al reconocer la lucha histórica de las mujeres por la conquista de sus derechos y libertades, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, afirmó que “cuando las mujeres toman la plaza ésta cobra sentido porque refleja una convicción de cambio para construir un país, un estado y un municipio más justos”.

Durante el evento “Mujer, el alma del mundo”, realizado el marco del Día Internacional de las Mujeres, el edil refirió que dicho sector poblacional ha sido pieza clave en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y libertades para las nuevas generaciones.

Asimismo, y ante más de tres mil 500 mujeres, señaló que su lucha ha permitido avanzar en la conquista de derechos y en la apertura de espacios de participación en distintos ámbitos de la vida pública y social, por lo que todas y todos debemos sumarnos a su causa.

En su intervención, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, invitó a las asistentes a reconocer su valor y fortalecer su voz para tomar decisiones que les permitan construir una vida libre y digna.

“El arma más poderosa que tiene una mujer es su decisión. Cada una tiene la capacidad de transformar su historia y construir un mejor futuro”, señaló.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del estado de Puebla, Yadira Lira Navarro, transmitió el saludo del gobernador Alejandro Armenta y destacó que las mujeres son motor de cambio y transformación en la sociedad, reiterando el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan sus derechos y oportunidades.

Finalmente, Ingrid Vázquez Parra, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia, compartió un testimonio de vida con el objetivo de generar conciencia sobre la violencia de género y motivar a las mujeres a alzar la voz y buscar apoyo.

