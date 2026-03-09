NFL capacita a entrenadores de Puebla capital en Flag Football

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMDP) dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, realizó la primera capacitación para docentes participantes en los programas escolares de NFL FLAG y Denver Broncos Flag.

La iniciativa busca consolidar el deporte como un derecho para todos y fortalecer el desarrollo de nuevas generaciones mediante la práctica de flag football en espacios seguros, inclusivos y formativos dentro de las escuelas.

Durante la presentación oficial, el titular del IMDP destacó la importancia de concretar una alianza con una de las ligas más importantes del mundo y afirmó, es una gran noticia para Puebla.

“Poder acercarle a todos ustedes este tipo de recursos, la idea de nosotros como Instituto es, sumarnos a este movimiento del Flag Football, generar comunidad, que las escuelas y las instituciones que aún no están en esto, puedan involucrarse y por eso hicimos el llamado y la invitación y que sea esto el inicio de una relación importante entre el Ayuntamiento de Puebla, el Instituto Municipal del Deporte y una institución tan importante como la NFL.”, subrayó, Ricardo Zayas Gallardo.

La capacitación consistió en sesiones teórico – prácticas donde las y los asistentes recibieron herramientas metodológicas y técnicas para la enseñanza del Flag Football. La capacitación incluirá aspectos reglamentarios, dinámicas de entrenamiento y estrategias pedagógicas orientadas a fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y los valores del deporte.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad impulsa políticas públicas que promueven el deporte, generen oportunidades y fortalezcan el tejido social, seguir impulsando deportes emergentes llevando actividades a cada rincón de la ciudad y garantizando espacios dignos y accesibles para todas y todos.

Te recomendamos: