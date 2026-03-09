Comisión avala reforma para armonizar Ley Orgánica Municipal con sistema penal 

La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de armonizar y actualizar la redacción del ordenamiento legal con el marco jurídico del Sistema de Justicia Penal Acusatorio vigente, con terminología actualmente reconocida en el marco constitucional.

El proyecto de dictamen, elaborado a partir de la iniciativa presentada por el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, sustituye referencias propias del sistema penal anterior, como la clasificación de delitos graves, por la de “delitos que ameritan prisión preventiva”, así como el término auto de formal prisión por “auto de vinculación a proceso”, particularmente en el capítulo relativo a la instalación del Ayuntamiento.

De esta manera, la fracción II del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal se modifica para establecer que las y los integrantes de los ayuntamientos podrán ser suspendidos de sus cargos por existir en su contra proceso penal que amerite prisión preventiva oficiosa. En este caso la suspensión surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de vinculación a proceso y quedará sin efecto si llegare a dictarse sentencia absolutoria.

COMISIÓN AVALA EXHORTO PARA EVITAR APARTADO INDEBIDO DE ESTACIONAMIENTOS

Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión avalaron un proyecto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a los consejos municipales a fortalecer las acciones de vigilancia con el fin de prevenir y, en su caso, sancionar la construcción o el apartado indebido de espacios en la vía pública para estacionamiento.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado a partir de la propuesta legislativa de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez.

A la sesión de la Comisión asistieron las y los diputados Guadalupe Yamak Taja, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Elías Lozada Ortega, Rosalío Zanatta Vidaurri, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Luana Armida Amador Vallejo.

