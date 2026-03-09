Armenta supervisa rehabilitación de Cúmulo de Virgo

El Gobierno del Estado de Puebla impulsa un modelo de obra pública eficiente y transparente que permite realizar pavimentos a una tercera parte del costo, mediante el uso de maquinaria propia y la coordinación con el Gobierno de México y PEMEX, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier al supervisar los trabajos de rehabilitación de la avenida Cúmulo de Virgo, en el tramo comprendido entre el bulevar Atlixcáyotl y la avenida 11 Sur.

Armenta Mier también recorrió los avances del nuevo edificio de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, obras que forman parte de la estrategia estatal para mejorar la movilidad urbana, fortalecer la infraestructura pública y ofrecer mejores servicios a las y los poblanos.

Durante la visita, el mandatario estatal informó que, gracias a esta estrategia, el estado avanza en la rehabilitación de 5 mil calles y 33 avenidas, además de que para este año se autorizó la donación de 6 mil toneladas de asfalto AC-20, con la posibilidad de gestionar una cantidad adicional que permitirá ampliar las metas de pavimentación en distintos municipios.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, señaló que la rehabilitación de esta vialidad responde a una demanda ciudadana, ya que anteriormente presentaba severo deterioro. Explicó que, con el apoyo de materiales donados por PEMEX y el uso de módulos de maquinaria estatal, se realizan trabajos que mejoran la seguridad vial, reducen daños a los vehículos y contribuyen a disminuir la contaminación generada por el tránsito en condiciones deficientes.

La intervención de la avenida Cúmulo de Virgo beneficiará directamente a colonias como Concepción La Cruz, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Rincón Arboledas, San José Mayorazgo, Mayorazgo, Molino de Enmedio, Ángeles Mayorazgo, El Patrimonio, Bugambilias, Las Aves, El Cerrito, Leobardo Coca y Granjas del Sur, donde miles de personas contarán con mejores condiciones de movilidad y conectividad.

Durante la supervisión, usuarios de la vialidad reconocieron el impacto positivo de la obra. María Martínez Robles, estudiante de la BUAP, destacó que la rehabilitación facilitará el acceso y traslado de la comunidad universitaria hacia la zona. Por su parte, Sandra Guerra señaló que la vialidad es una conexión importante hacia Angelópolis y que su rehabilitación era necesaria ante el deterioro que presentaba; mientras que Paz, vecina de la zona, consideró que se trata de una inversión que beneficia a toda la población y mejora la circulación en la zona sur de la ciudad.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno del Estado de continuar impulsando infraestructura que eleve la calidad de vida de las y los poblanos.

