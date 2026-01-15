Armenta prioriza combate a la pobreza alimentaria y obras comunitarias

El Gobierno de Puebla está enfocado en trabajar y en otorgar resultados, con prioridad a las 400 mil familias que viven en pobreza alimentaria, en arreglar las calles abandonadas y en fortalecer el Programa de Obra Comunitaria; así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta.

Reiteró que su administración combate la corrupción que se enquistó durante muchos años con los gobiernos neoliberales, como parte de “un saqueo institucionalizado”. Por ello, aclaró que no actuar jurídicamente constituiría una omisión, por lo que se trabaja para resolver problemas que han persistido durante décadas y que fueron denunciados desde su labor como diputado federal y senador.

Al enfatizar que en la administración estatal no existe interés en confrontar ni perseguir a nadie, ya que prevalece un absoluto respeto a la libertad de expresión y de prensa, aclaró que cuando exista información que no corresponda a la verdad, siempre habrá una respuesta puntual. “Como gobierno, nuestra obligación es precisar la información y que las audiencias accedan a los datos reales”, consideró el mandatario.

El mandatario puntualizó que su administración trabaja para garantizar la salud, tecnología, educación, el desarrollo industrial y la seguridad. “Nos interesa que las mujeres estén protegidas; durante el primer año, con trabajo interinstitucional, logramos el 43 por ciento menos de feminicidios”, afirmó el gobernador.

Por último, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que la administración estatal litiga, integra expedientes y presenta demandas, porque no se puede permitir que servidores públicos y empresas se sirvan del gobierno cuando hay tantas necesidades y los recursos son limitados. “La instrucción del señor gobernador ha sido muy clara: tenemos que hacer un gobierno transparente, humano, cercano, comprometido y que dé resultados”, señaló.

García Parra indicó que Puebla no puede estar sometida a intereses de particulares, por lo que el trabajo gubernamental se enfocará en la difusión de la verdad. “No hay pleito con nadie, no hay confrontación, exigimos que se diga la verdad siempre. Pasaremos de una etapa de deuda oculta y saqueo a una nueva etapa con rumbo hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”.

