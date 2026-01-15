SEGOB Puebla destaca gobernabilidad y diálogo en comparecencia

Al iniciar la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, compareció ante el Pleno del Congreso del Estado, donde destacó la gobernabilidad que vive la entidad y el trabajo coordinado para garantizar el respeto a los derechos humanos y la atención prioritaria a las necesidades de la población.

El secretario de Gobernación subrayó que la transformación que hoy vive Puebla es el resultado de un gobierno que escucha, que rinde cuentas y actúa con transparencia. A través de 353 mesas de trabajo, en el primer año de gobierno, se logró solucionar, mediante el diálogo y la concertación, problemas de agua, controversias por límites territoriales, conflictos en cabildos, inconformidades ciudadanas y disputas al interior de instituciones educativas, entre otros temas de relevancia.

Asimismo, resaltó el trabajo y las acciones integrales en materia de protección civil a través de la realización de mil 784 operativos de atención y respuesta en beneficio de más de 430 mil personas de la entidad. En la temporada de incendios forestales, informó que se ejecutaron 300 operativos de emergencia, lo que permitió disminuir considerablemente el número de incidentes: de los 421 registrados y más de 30 mil hectáreas afectadas el año pasado, se transitó a tan solo 300 y una superficie dañada de nueve mil 500 hectáreas, lo que refleja una disminución del 28 por ciento y una reducción de terrenos afectados del 68 por ciento.

En el tema de migrantes, explicó que se brindaron más de seis mil 500 asesorías a través de las oficinas “Mi Casa es Puebla” en Estados Unidos, ubicadas en California, Nueva York y Nueva Jersey. También mencionó el apoyo a 104 familias en la repatriación de restos de poblanos fallecidos en el extranjero.

Durante la comparecencia, a nombre del Partido Movimiento Ciudadano, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales cuestionó al secretario sobre las acciones preventivas para evitar el surgimiento de conflictos sociales. En cuanto a personas desaparecidas, pidió el número de personas localizadas como resultado de las acciones de la dependencia, así como las medidas implementadas ante las manifestaciones constantes de bloqueos carreteros.

Por parte del Partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar preguntó sobre la relación de la Secretaría de Gobernación con los 217 municipios. Los mecanismos jurídicos instrumentados para la recuperación del predio propiedad del Fovissste, conocido como el Triángulo de Autos de Villa Verde, así como los mecanismos implementados para nombrar al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI).

Por su parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, a nombre del Partido Nueva Alianza, preguntó sobre la regularización de predios y títulos de propiedad durante 2025. Los beneficios de los Comités Municipales de Paz y Justicia Cívica, además de las acciones en favor de las mujeres poblanas. Finalmente, cuestionó la actuación de la dependencia respecto a las demandas en la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”.

El diputado José Luis Figueroa Cortés, a nombre del Partido del Trabajo, solicitó información sobre las medidas implementadas para evitar la ingobernabilidad en los municipios donde se instauraron Concejos Municipales. La actuación del Estado y de la Federación ante las lluvias de octubre de 2025 y la participación de la Secretaría de Gobernación en aquellos municipios donde se celebraron elecciones extraordinarias en el mismo año.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jaime Natale Uranga destacó el trabajo de la Secretaría de Gobernación, que permite a Puebla contar con un clima de paz y gobernabilidad, y cuestionó sobre las acciones para atender las demandas en materia de agua en Xoxtla y Nealtican, así como las medidas implementadas para atender el tema de los rellenos sanitarios y la actualización de los atlas de riesgo.

Finalmente, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, a nombre del Partido Movimiento Regeneración Nacional, preguntó al secretario sobre las medidas y acciones que ha implementado la actual administración para resolver el conflicto de límites territoriales. La atención que se brinda a las madres buscadoras en el Estado de Puebla y cómo se garantiza el respeto a los derechos humanos y la efectiva reinserción social de las personas privadas de su libertad.

