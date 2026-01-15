Germán Reyna promete imparcialidad y transparencia en la ASE

Tras rendir protesta como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Germán Reyna y Herrero aseguró que actuará con imparcialidad y transparencia, ya que es un perfil apartidista y sin afinidades políticas.

La tarde de este jueves, el nuevo auditor superior acudió al Pleno del Congreso de Puebla para rendir protesta de ley al cargo, luego de haber obtenido el respaldo mayoritario de las y los diputados locales.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, descartó tener algún vínculo con el Poder Ejecutivo ni con algún grupo político, ya que no ha militado en ningún partido y puede desempeñar un papel imparcial.

En ese sentido, afirmó que cumplirá con los principios que rigen al organismo fiscalizador del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad.

“Lo compartí en una entrevista, no pertenezco a ningún partido político, entonces. Nuestro trabajo va a ser imparcial, va a ser con transparencia”, dijo.

Además, apuntó que dará continuidad al trabajo que implementó Francisco Fidel Teomitzi Sánchez como encargado de despacho.

Resaltó que actualmente la ASE se encuentra sin rezago en la revisión de las cuentas públicas de los sujetos obligados.

A la par, Reyna y Herrero indicaron que la prioridad será obtener la certificación ISO 9000 para el organismo fiscalizador y digitalizar el trabajo que realizan.

Asimismo, anunció la implementación de auditorías preventivas en tiempo real, a fin de garantizar la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

