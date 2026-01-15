Avanza revisión del Contrato Colectivo de Trabajo en Puebla

El secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario General del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados (SUETHAPIPOPD), Gonzalo Juárez Méndez, con el objetivo de dar seguimiento a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

Durante el encuentro, el coordinador del gabinete municipal destacó que el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, mantiene como prioridad el bienestar de la clase trabajadora, reconociendo su papel fundamental en la operación diaria del ayuntamiento y en la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía.

El secretario general de Gobierno reiteró la disposición de la administración municipal para fortalecer una relación laboral equilibrada entre trabajadores y gobierno, protegiendo los derechos laborales y promoviendo acuerdos que contribuyan tanto a la estabilidad laboral como a la mejora continua de los servicios que el ayuntamiento brinda a la sociedad poblana.

En este contexto, Juárez Méndez subrayó que esta revisión tiene el propósito de garantizar un marco justo, equitativo y alineado a la normatividad vigente, así como a las necesidades actuales de las y los trabajadores.

