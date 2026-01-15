Obra Comunitaria atiende rezagos históricos: Laura Artemisa

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó que el Programa de Obra Comunitaria, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, no sustituye la responsabilidad constitucional de las autoridades municipales, sino que tiene como objetivo atender necesidades específicas de las comunidades, a partir de la organización vecinal y con un enfoque claro en el impulso a las mujeres.

García Chávez subrayó que las obras que se realizan a través de este programa responden directamente a las prioridades que identifica la población. “Depende mucho de la necesidad que ven los propios vecinos y que, como bien decía el gobernador, desafortunadamente han pasado ayuntamientos por muchos años y no se ha realizado”, expresó, al señalar que el programa busca abatir rezagos históricos que no fueron atendidos oportunamente.

Explicó que cada proyecto cuenta con un monto máximo de hasta 900 mil pesos, lo que permite realizar acciones concretas y de alto impacto social. Añadió que el Programa de Obra Comunitaria es diverso y contempla intervenciones en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, donde se atienden necesidades urgentes para mejorar las condiciones de aprendizaje.

En este sentido, la secretaria de Bienestar detalló que una de las demandas más recurrentes en las escuelas es la rehabilitación de sanitarios: “Los baños es un tema muy recurrente; en las instituciones educativas, desafortunadamente, han estado en muy malas condiciones. Entonces se rehabilitan, hemos equipado, mandado bancas y se han comprado también módulos tecnológicos para instituciones educativas”, puntualizó.

Finalmente, Laura Artemisa García Chávez reiteró que estas acciones se alinean con la visión de bienestar, justicia social y participación ciudadana que impulsa el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocando en el centro a las comunidades y a quienes históricamente habían sido olvidados.

