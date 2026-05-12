Puebla tendrá oficina del Registro Civil en CDMX

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la apertura de una nueva oficina del Registro Civil del Estado en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y acercar servicios administrativos a poblanos radicados en aquella entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el módulo se ubicará en la oficina de representación del Gobierno de Puebla, en Avenida Reforma número 373.

Por su parte, la directora general del Registro Civil, Nora Estela Esquitín de la Madrid, destacó que este espacio representa un paso importante en la descentralización de servicios y que brindará certeza jurídica a miles de poblanas y poblanos que radican en dicha ciudad.

Asimismo, dijo que se brindarán servicios como expedición y verificación de datos en actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

También se brindará asesoría personalizada para rectificaciones y aclaraciones de actas, tanto administrativas como judiciales.

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