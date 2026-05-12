26.8 C
Puebla City
martes, mayo 12, 2026
Inicio Puebla

Puebla tendrá oficina del Registro Civil en CDMX

Por:
Alejandra Olivera
-
10
Módulo atenderá a poblanos radicados en la capital del país. / Foto: Es Imagen.

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la apertura de una nueva oficina del Registro Civil del Estado en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y acercar servicios administrativos a poblanos radicados en aquella entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el módulo se ubicará en la oficina de representación del Gobierno de Puebla, en Avenida Reforma número 373.

Por su parte, la directora general del Registro Civil, Nora Estela Esquitín de la Madrid, destacó que este espacio representa un paso importante en la descentralización de servicios y que brindará certeza jurídica a miles de poblanas y poblanos que radican en dicha ciudad.

Asimismo, dijo que se brindarán servicios como expedición y verificación de datos en actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

También se brindará asesoría personalizada para rectificaciones y aclaraciones de actas, tanto administrativas como judiciales.

Te recomendamos:

Universidad del Deporte de Puebla alcanza 97% de avance

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Informalidad laboral en Puebla es del 80 por ciento: IBERO

Guadalupe Juárez -

Aplicarán 2da dosis contra Covid a menores de 5 a 11 años

Redaccion Oronoticias -