Samuel Aguilar destaca gobernabilidad, seguridad y trabajo coordinado

En Puebla hay gobernabilidad, seguridad y trabajo coordinado para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y la atención prioritaria a las necesidades de la población; así lo expuso el secretario de Gobernación (SEGOB), Samuel Aguilar Pala, en la comparecencia que realizó ante diputados del Congreso del Estado.

Durante la presentación de la glosa del primer informe de labores del gobernador Alejandro Armenta, el titular de la SEGOB resaltó que la transformación que hoy vive Puebla se manifiesta en un gobierno que escucha, rinde cuentas y actúa con transparencia. Por ello, se llevaron a cabo 353 mesas de trabajo conciliatorias relacionadas con problemáticas de agua, controversias por límites territoriales, conflictos en cabildos, inconformidades ciudadanas, disputas al interior de instituciones educativas. “Todas solucionadas mediante el diálogo y la concertación; a la fecha no hay presidencias o carreteras tomadas y hemos atendido a todos por igual”, expuso.

De la misma forma, refirió que, gracias a la capacitación de los elementos de seguridad pública, se logró la disminución de actos de justicia por propia mano y la correcta aplicación del protocolo de actuación para casos de intento de linchamiento, lo que permitió que solo se presentaran 152 retenciones, nueve intentos de castigo y dos consumados.

Durante la lectura del informe, Aguilar Pala destacó el trabajo que se realizó en materia de protección civil, en donde la salvaguarda de la vida es una prioridad absoluta, por lo que se presentaron acciones integrales para la atención oportuna ante contingencias críticas y gestión del riesgo de desastres. Al respecto, se efectuaron mil 784 operativos de atención y respuesta en beneficio de más de 430 mil personas de la entidad, con lo que se logró la reducción de impactos de desastres naturales y emergencia en la población en 157 municipios, además de la atención inmediata otorgada a las familias afectadas por las fuertes lluvias en la Sierra Norte, Nororiental y Negra.

Tan solo en la temporada de incendios forestales, se ejecutaron 300 operativos de emergencia y, gracias a que el gobernador del estado destinó una aeronave para protección civil, se disminuyó considerablemente el número de incidentes: de los 421 registrados y más de 30 mil hectáreas afectadas el año pasado, se transitó a tan solo 300 y una superficie dañada de 9 mil 500 hectáreas, lo que refleja una disminución del 28 por ciento y una reducción de terrenos afectados del 68 por ciento.

El secretario informó a las y los diputados que la búsqueda del niño Liam Tadeo en la Sierra Norte no se ha detenido; por el contrario, las tareas con personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, Protección Civil y brigadas de voluntarios se mantienen, sin importar la zona o las condiciones climatológicas.

En este contexto, explicó que Puebla es la única entidad en donde el mandatario estatal ha atendido personalmente a las familias buscadoras, con quienes ha tenido diversas reuniones de trabajo para avanzar en acciones y análisis de expedientes.

Puebla se sumó a la Estrategia Nacional por la Paz y la Seguridad de las y los ciudadanos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se concretó con éxito la creación de los 217 Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, con lo cual la entidad se convirtió en el primer estado del país en conformar la totalidad de estos organismos.

Dio a conocer que desde la SEGOB se mantiene una política de puertas abiertas, ya que, mediante audiencias, se ha atendido a líderes de organizaciones, presidentes municipales, representantes políticos y sociedad en general, lo que demuestra que el diálogo y la concertación son la mejor herramienta para la solución de conflictos.

En el tema de migrantes, explicó que se brindaron más de 6 mil 500 asesorías a través de las oficinas “Mi Casa es Puebla” en EE. UU., ubicadas en California, Nueva York y Nueva Jersey. También se apoyó a 104 familias en la repatriación de restos de poblanos fallecidos en el extranjero y se otorgaron 150 apoyos económicos para la reunificación familiar y otros 150 para proyectos de autoempleo para migrantes retornados.

