Puebla atiende falta de agua en el Hospital General del Norte

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con el IMSS-Bienestar, atiende de manera inmediata la falta de agua registrada en el Hospital General del Norte.

Desde el primer momento, establecieron comunicación directa con las autoridades hospitalarias y se activaron los protocolos correspondientes para atender esta problemática.

Como parte de la respuesta inmediata, se gestionó el traslado de 60 mil litros por parte de Agua de Puebla, así como 50 mil litros adicionales suministrados por un proveedor externo, los cuales ya se encuentran en proceso de entrega.

La Secretaría de Salud mantiene coordinación permanente con las instancias involucradas para dar seguimiento a la situación y asegurar el funcionamiento adecuado del hospital, con el fin de priorizar en todo momento la salud y el bienestar.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, ratifica una vez más su compromiso con una atención en salud oportuna y de calidad para todas y todos los poblanos.

Te recomendamos: