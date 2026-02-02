Fármaco anti-covid muestra eficacia contra el virus Nipah

Científicos del Instituto de Virología de Wuhan en China han concluido que el fármaco VV116, desarrollado originalmente para tratar el covid-19, puede ser efectivo contra el virus Nipah, un patógeno de alta letalidad.

Según la investigación, reportada por el diario South China Morning Post (SCMP), el medicamento oral aumentó la tasa de supervivencia hasta un 66.7% en modelos animales.

Los estudios en hámsteres dorados mostraron que la administración de VV116 redujo la carga viral en órganos principales afectados por el virus Nipah, como pulmones, bazo y cerebro.

Los investigadores señalaron que este fármaco en forma de píldora podría utilizarse como medida preventiva para grupos de alto riesgo, como personal sanitario y de laboratorio, así como una opción terapéutica para enfrentar brotes actuales y futuros.

El virus Nipah, transmitido principalmente por murciélagos frugívoros, está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un patógeno prioritario debido a su tasa de mortalidad, que oscila entre el 40% y el 75%.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y complicaciones neurológicas graves como encefalitis.

Países asiáticos refuerzan controles sanitarios

Autoridades sanitarias de India confirmaron la contención de un brote del virus Nipah tras detectar dos casos en el estado de Bengala Occidental. El Ministerio de Salud indicó que se identificaron y pusieron en cuarentena a 196 contactos, todos los cuales resultaron negativos en las pruebas realizadas.

Varios países asiáticos han intensificado las medidas de vigilancia en aeropuertos para viajeros procedentes de India como medida precautoria. Indonesia y Tailandia implementaron controles de temperatura, declaraciones de salud y monitoreo visual en sus principales terminales aéreas.

Myanmar recomendó evitar viajes no esenciales a la región afectada, mientras que Vietnam instó a reforzar la vigilancia en fronteras y comunidades. China también informó que fortalece las capacidades de evaluación de riesgo y diagnóstico en zonas fronterizas.

