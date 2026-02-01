Menor es trasladado vía aérea desde Guadalupe Victoria al Hospital de la Niñez Poblana

Resultado de la coordinación interinstitucional, un menor de 13 años de edad fue trasladado vía aérea de manera inmediata y oportuna desde el municipio de Guadalupe Victoria para recibir atención médica especializada en el Hospital de la Niñez Poblana.

De acuerdo con el reporte médico, el Hospital Integral de Guadalupe Victoria solicitó la referencia del menor al Hospital de la Niñez en la capital poblana, tras presentar lesiones derivadas de un accidente con maquinaria agrícola, mismas que requerían valoración y atención especializada.

Ante la gravedad de las lesiones, se activó de inmediato el protocolo por parte del grupo de aeromédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes realizaron el traslado bajo estrictas medidas de seguridad.

La ambulancia aérea arribó la tarde de este sábado al nosocomio ubicado en San Andrés Cholula, lo que permitió que el menor recibiera atención médica inmediata por parte del personal especializado.

Con respuesta inmediata y trabajo coordinado, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta, reafirma su compromiso con la vida y con la protección de quienes más lo necesitan.

