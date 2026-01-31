Avanza 36% la rehabilitación del Bulevar Atlixco

Al encabezar un recorrido de supervisión en los trabajos de rehabilitación del Bulevar Atlixco, el gobernador Alejandro Armenta explicó que el cambio en el modelo de obra pública permitió un ahorro cercano al 60 por ciento en costos de pavimentación, gracias al combate a la corrupción, al respaldo de Pemex con 8 mil 500 toneladas de pétreos y a la compra de maquinaria propia.

Acompañado por delegados y vecinos de las colonias aledañas, el ejecutivo estatal detalló que esta obra equivale a 120 calles con una carpeta nueva en una vialidad estratégica y genera empleo para casi 450 personas entre técnicos, ingenieros y especialistas; además beneficia a 1.6 millones de habitantes.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que la obra presenta un avance del 36 por ciento, con 52 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y 4 mil 95 metros cúbicos colocados, en beneficio de colonias y comunidades como Emiliano Zapata, Concepción la Cruz, Geovillas, Rinconada Santa Fe, Tlaxcalancingo, San Rafael Comac, San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, además de mejorar la conexión hacia Chipilo, Atlixco y zonas metropolitanas, con procesos técnicos de alta precisión y durabilidad.

Vecinas y vecinos destacaron que las vialidades más seguras y funcionales mejoran la calidad de vida y protegen la economía familiar; como Mayra García Torales, habitante de la colonia Emiliano Zapata, quien reconoció que la obra dignifica a Puebla y facilita el tránsito diario. Mientras que Patricia Izcoatl, de la delegación Atlixcáyotl, subrayó el aumento en seguridad y conectividad; así como Margarita Bela Coyotl, de San Antonio Cacalotepec, quien afirmó que la atención estatal llegó tras años de abandono, con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y el apoyo decidido de la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de Puebla.

