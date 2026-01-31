“La Bonita” Sánchez inaugura Primer Torneo de Box Amateur IZTA-POPO

Con la finalidad de detectar nuevos talentos poblanos, la secretaria de Deporte y Juventud del Estado de Puebla, Gaby “La Bonita” Sánchez, inauguró el Primer Torneo de Box Amateur IZTA-POPO en el municipio de Juan C. Bonilla.

La funcionaria felicitó a las y los jóvenes pugilistas por ser ejemplo de disciplina, carácter y pasión. Destacó que el deporte forma campeones dentro y fuera del ring, al igual que se promueve el bienestar social.

Afirmó que con la actividad física se rompe barreras y se abre caminos, al tiempo que fortalece el desarrollo físico y emocional de niñas, niños y jóvenes, quienes encuentran un espacio para creer en sí mismos.

Durante el evento, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, reconoció que el deporte vive un momento histórico, gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldo del gobernador Alejandro Armenta, lo que genera orgullo y nuevas oportunidades para la juventud.

Por su parte, el presidente de Unión Mexicana de Boxeo por Excelencia (UMBE), Miguel Gutiérrez Juárez, agradeció a todas las personas que trabajan a favor de cada atleta para hacer posible su crecimiento deportivo.

En el torneo se destacó la participación de Mickely Alondra Gutiérrez Bretón, campeona estatal en la categoría 60 kg, de la Preparatoria 2 de Octubre, así como Joseph Caliz Porfirio, campeón estatal en la categoría 55 kg, representante del gimnasio “Mozo” del mismo municipio.

Con eventos como este, Puebla reafirma su lugar como epicentro del deporte y semillero de nuevos talentos que inician su trayectoria hacia el alto rendimiento.

