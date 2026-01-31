Aumentan 437% las conmociones cerebrales en la NFL

La National Football League (NFL) registró un aumento significativo en las conmociones cerebrales durante la temporada 2025, con 35 casos específicamente en jugadas de patada inicial (kick off), frente a los 8 reportados en 2024, lo que representa un aumento del 437%. Así lo informó Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la liga.

“Este año observamos un aumento de conmociones cerebrales en comparación con el año pasado. Trabajaremos con el comité de competencia para analizar jugadas como el ‘kick off’ y algunas otras. Siempre dijimos que con la jugada de inicio aprenderíamos más y que seguiríamos revisándola“, dijo Miller.

El incremento se atribuye, en parte, al mayor número de devoluciones de patadas. Esta campaña sumó 2 mil 76 regresos, en comparación con los 919 de 2024, lo que provocó mil 157 jugadas de contacto adicionales. A pesar de las modificaciones implementadas en la formación del kick off para reducir la velocidad de los choques, los casos se elevaron.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

“Ya comenzamos la conversación con el Comité de Competencia para analizar esos impactos, la formación, la estructura y la velocidad de la jugada. Estudiaremos cada una de esas conmociones cerebrales con el comité y veremos si hay aspectos que podemos ajustar”, aseguró el vicepresidente ejecutivo.

Por otro lado, Miller informó que las lesiones del ligamento cruzado anterior se redujeron un 25 por ciento con respecto al año pasado, alcanzando su nivel más bajo en siete años.

Por el contrario, los desgarros o roturas del tendón de Aquiles sumaron 16 registros, superando el promedio anual de 13.5 por temporada.

