Federación Alemana de Fútbol rechaza boicot al Mundial 2026

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) descartó un boicot a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, a pesar de las llamadas internas para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, la DFB afirmó: “Creemos en el poder unificador del deporte y en el impacto global que puede tener una Copa Mundial de la FIFA. Nuestro objetivo es fortalecer esta fuerza positiva, no impedirla”.

La federación informó que su comité ejecutivo se reunió y discutió la opción de un boicot, una consideración propuesta inicialmente por su vicepresidente, Oke Göttlich, quien también es presidente del club de la Bundesliga St. Pauli, había declarado que era momento de “considerar seriamente” un boicot en referencia a las recientes acciones y declaraciones de Trump.

Sin embargo, la DFB señaló que “los debates sobre política deportiva deben llevarse a cabo internamente y no en público”. La federación afirmó que un boicot “no está actualmente en consideración” y que mantiene contacto con representantes de la política, la seguridad, los negocios y el deporte en preparación para el torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En su comunicado, la DFB expresó su deseo de competir. “Queremos competir de manera justa contra los otros equipos calificados el próximo verano. Y queremos que los aficionados de todo el mundo celebren un festival pacífico de fútbol en los estadios y en las zonas de aficionados”, dijo la federación.

¿Por qué surgió la idea del boicot?

Oke Göttlich, quien en una entrevista con el periódico Hamburger Morgenpost había cuestionado: “¿Cuáles fueron las justificaciones para los boicots de los Juegos Olímpicos en los años 80? A mi entender, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta discusión”.

Göttlich también criticó lo que percibió como una inconsistencia en el enfoque político del fútbol, señalando: “Qatar fue demasiado político para todos y ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que realmente, realmente, realmente me molesta”.

La decisión de la federación alemana se produce en un contexto donde algunas voces, incluido el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter, han aconsejado a los aficionados mantenerse alejados del torneo. No obstante, Blatter se opuso anteriormente a los llamados a boicotear la Copa Mundial de 2018 en Rusia, afirmando en ese momento: “El fútbol no puede ser boicoteado en ningún país”.

