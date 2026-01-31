Fallece bebé por complicaciones de sarampión en Tlaxcala

Un bebé de un año y un mes falleció el 30 de enero por complicaciones asociadas al sarampión en el estado de Tlaxcala. La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que el menor no contaba con su esquema de vacunación completo, ya que carecía de la dosis correspondiente contra esta enfermedad.

Según el reporte oficial, el pasado 25 de enero el menor presentó fiebre de 38 grados. El 27 de enero desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica.

Al presentar dificultad respiratoria, fue ingresado el 28 de enero al Hospital General de San Pablo del Monte y posteriormente trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo para un caso sospechoso de sarampión.

Tal vez te interese: Gobierno federal reconoce a Puebla por medidas contra el sarampión

El comunicado detalla que el bebé presentó un cuadro grave con hipoxemia refractaria, choque, vasoplejía y disfunción miocárdica. A pesar del manejo intensivo con antibióticos sistémicos, vitamina A e inmunoglobulina, falleció el 30 de enero a las 10:31 horas. La defunción fue notificada a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia.

El bebé no era poblano

En un comunicado posterior, la Secretaría de Salud de Puebla aclaró que el bebé no era originario ni residente de ese estado. La dependencia estatal informó que, de acuerdo con el estudio de caso y la identificación oficial de la madre, el menor nació y residía en Tlaxcala.

Las autoridades sanitarias exhortaron a los padres de familia a llevar a vacunar a sus hijos y revisar las cartillas de vacunación. Se hizo un llamado a la población de seis meses a 49 años para completar su esquema o vacunarse si desconocen su estado, acudiendo a los centros de vacunación o a los Centros de Salud.

Te recomendamos: