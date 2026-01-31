Gobierno federal reconoce a Puebla por medidas contra el sarampión

El Estado de Puebla recibió un reconocimiento por parte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, derivado de las acciones implementadas por la administración estatal para la atención y control del sarampión en la entidad.

Durante una reunión virtual encabezada por la subsecretaria de Salud de Puebla, María del Rocío Rodríguez Juárez, y la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez, la subdirectora federal de Sistemas Especiales en Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Aline Mariel Saucedo Hernández, felicitó a Puebla.

El reconocimiento fue por la coordinación intersectorial evidenciada desde la detección del primer caso de sarampión en el estado.

En el encuentro, donde también participó el Equipo de Respuesta Rápida (ERRA), se presentó la situación epidemiológica actual del estado y las acciones de respuesta contra esta enfermedad. Se compartió información relacionada con el panorama epidemiológico, los municipios afectados y el estatus de los casos sospechosos.

Asimismo, se realizó un análisis de los casos diagnosticados en la entidad, que incluyó su caracterización y la identificación de brotes. También se revisaron las actividades de control por componente, particularmente en lo referente a las coberturas de vacunación en los distintos grupos de la población.

Finalmente, se compartió el estatus de las muestras de laboratorio tomadas a la población, así como las acciones de promoción de la salud y las coordinaciones establecidas con otras instancias.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, refrenda su compromiso con la protección de la salud pública, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la prevención y la respuesta oportuna ante enfermedades transmisibles, en coordinación permanente con la Federación.

