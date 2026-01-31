Aseguran más de 90 troncos por tala ilegal en límites de Puebla y Tlaxcala

Resultado de las acciones orientadas a fortalecer la vigilancia en zonas limítrofes, la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala aseguraron más de 90 troncos de madera, producto de la tala ilegal.

Esta acción se derivó del Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala, así como de los patrullajes implementados en diversas zonas rurales y montañosas, ubicadas en los límites entre ambas entidades.

Además de las piezas de madera, elementos de la Marina, Policía Estatal Forestal y Policía Estatal de Montaña aseguraron una motosierra.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalecer la cooperación con otras entidades a fin de implementar estrategias para combatir delitos que afectan el medio ambiente y el patrimonio natural.

