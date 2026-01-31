Carlos Ochoa deja CAPCEE para asumir la Subsecretaría de Egresos de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que Carlos Ochoa Rodríguez asumirá la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de Puebla, por lo que dejará la dirección del CAPCEE.

El anuncio fue dado por el mandatario a través de sus redes sociales, quien explicó que decidió que Carlos Ochoa asumirá la Subsecretaría que dejó la ahora titular de Finanzas, Daniela Stephanie Pérez Calderón.

Por ello, indicó que presentará a la Junta de Gobierno del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) una solicitud para que se considere el nombramiento Germán Castañón Acosta como director del organismo.

Damos la bienvenida al nuevo director del CAPCEE, Germán Castañón Acosta, quien trabajará con honestidad y eficiencia, siguiendo la directriz de nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein. 🫱🏼‍🫲🏼✨ pic.twitter.com/O1AWkx9Ckl — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) January 30, 2026

El mandatario señaló que estos cambios corresponden a una etapa de reconfiguración administrativa y subrayó que todos los procedimientos se realizarán conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, respetando tiempos y formas.

Al referirse a Castañón Acosta, destacó su trayectoria profesional en el sector de la construcción, así como su honestidad y eficiencia, por lo que confió se consolidé su nombramiento y le dio la bienvenida al gabinete estatal.

Editor: Renato León

