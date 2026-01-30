Morena, PT y PVEM se acercan para replicar coalición en Puebla

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, confirmó que ya iniciaron los acercamientos con las dirigencias locales del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) para replicar en Puebla el acuerdo de coalición nacional firmado recientemente.

En entrevista, el diputado desmintió las versiones de una posible separación de los aliados, las cuales surgieron por el descontento del PT y PVEM ante la propuesta de eliminar las diputaciones plurinominales en la reforma electoral.

En ese sentido, celebró que las dirigencias nacionales ya ratificaron el bloque para 2027, lo que desvirtúa cualquier narrativa de “conflicto o disputa” interna.

Aclaró que, aunque a nivel federal el acuerdo ya es oficial para diputaciones y gubernaturas, en Puebla se requiere un pacto local específico para los cargos estatales.

Villegas Mendoza destacó que existe “el mejor ánimo” para formalizar la unión en Puebla bajo las siguientes premisas.

Reconoció que la colaboración del Verde y el PT es fundamental para impulsar el proyecto de gobierno de Alejandro Armenta.

Asimismo, informó que ya sostiene pláticas con los liderazgos locales para aterrizar los términos de la alianza en los 217 municipios y 26 Distritos Locales.

“Solo en equipo se pueden hacer las cosas bien… nuestras dirigencias locales harán lo propio para refrendar lo que ya se aprobó a nivel nacional”, puntualizó Villegas.

