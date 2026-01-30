Locatarios de la Central de Abasto bloquean la Vía Corta a Santa Ana

Al filo del mediodía de este viernes, un grupo de locatarios de la Central de Abasto realizó una manifestación en la zona de la Vía Corta Santa Ana, a la altura de dicho complejo comercial, donde denunciaron el incremento de la inseguridad y exigieron que no sea derribada una barda perimetral.

El cierre de la vialidad en ambos sentidos se presentó alrededor de las 12:30 horas, cuando los comerciantes decidieron bloquear la zona. Con cintas amarillas y rojas de precaución también impidieron el acceso a calles aledañas a la Central de Abastos para evitar el paso de unidades.

Los manifestantes señalaron que la inseguridad se ha convertido en un problema recurrente desde hace varios meses, principalmente por la instalación de vendedores ambulantes pertenecientes a una organización que, aseguran, se colocaron sin permisos. Indicaron que, al reclamar esta situación, algunos locatarios han sido agredidos.

#ConexiónVial 🚨 Cerrada la Vía Corta a Santa Ana a la altura de la Central de Abastos por manifestación por parte de comerciantes, se niegan a sostener un diálogo con personal de gobernación.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/pSMAso8hGG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 30, 2026

El segundo motivo de la protesta es la intención de derribar una barda perimetral, derivada de una orden judicial bajo el expediente número 1486/2025. Esto ocurrió tras la denuncia de un comerciante que acusa afectaciones directas a su negocio por dicha obra. Sin embargo, locatarios de la zona de la báscula solicitaron que la barda no sea retirada, al considerar que beneficia a los comerciantes del área.

Los comerciantes afirmaron que estas son las principales razones de la manifestación y, pese a la presencia de personal de Gobernación estatal y municipal, se negaron a dialogar hasta contar con un acercamiento directo con el presidente municipal, Pepe Chedraui, para alcanzar acuerdos sobre la permanencia de la barda y el retiro de los vendedores ambulantes de la Central de Abasto.

¿Qué opciones hay?

La zona permanece completamente bloqueada, por lo que no hay paso vehicular.

Conductores utilizan como vías alternas el camino a Tlaltepango y la carretera federal a Tlaxcala para llegar a sus destinos. Hasta el momento, se desconoce la hora en que la vialidad será reabierta y los acuerdos que puedan alcanzarse con las autoridades.

