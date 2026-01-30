Módulos de cobro operarán con horario especial este 2 de febrero

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Tesorería Municipal, informa a la ciudadanía los módulos de cobro que estarán abiertos en un horario especial este lunes 2 de febrero, por ser día inhábil.

Se invita a las y los contribuyentes que requieran realizar algún trámite en las instalaciones del CAM Infracciones y Rancho Colorado en un horario de 9:00 a 14:00 h; en el Panteón Municipal, en horario normal de 8:00 a 15:00 h. Todos los demás módulos estarán cerrados, incluyendo plazas comerciales.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, recomienda a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos. El martes 3 de febrero, la atención en las cajas será en el horario habitual.

